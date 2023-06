Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Freitagmorgen einen jungen Mann festgenommen, der vor knapp zwei Monaten in Düsseldorf einen 29-Jährigen mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt haben soll. Dem heute 18- und zur Tatzeit 17-Jährigen werde ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen, sagte eine Polizeisprecherin. Über den Zugriff in Rheinberg (Kreis Wesel) hatte zuvor "Bild" berichtet.