Unbekannte sind nachts in ein Möbelhaus eingebrochen. Die Täter hätten eine Wand der Wuppertaler Filiale gewaltsam geöffnet, sagte ein Polizeisprecher. Der zuständige Wachdienst informierte die Polizei am frühen Mittwochmorgen. Was die Einbrecher gestohlen haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.