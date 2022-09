In einer Münsteraner Diskothek hat am Wochenende ein Unbekannter mit einem Messer zugestochen und zwei Männer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe der Täter, nach dem die Polizei nun sucht, stark angetrunken wahllos Besucher auf der Tanzfläche angepöbelt und sie geschubst, teilte die Polizei am Montag mit. Zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahren hätten dann nach den Vorfällen in der Nacht zum Samstag plötzlich Schmerzen jeweils im rechten Bein verspürt und blutende Wunden an ihren Oberschenkeln bemerkt. Sie kamen ins Krankenhaus, der Unbekannte flüchtete. Die Polizei ermittelt.