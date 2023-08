Bei der großen Kontrolle gegen Sozialleistungsbetrug in Duisburg hat die Polizei zwei Personen festgenommen. Beide seien vermutlich illegal in Deutschland, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ob die Beamten Fällen von Sozialleistungsbetrug auf die Spur gekommen sind, will die Stadt Duisburg am Nachmittag bilanzieren.