Eine 26-Jährige ist in Lage bei Bielefeld getötet worden. Angehörige hätten die junge Frau am Freitagmorgen tot gefunden und die Polizei informiert, teilten die Ermittler mit. Streifenpolizisten hätten dann in der Wohnung festgestellt, dass die 26-Jährige getötet worden sei. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Weitere Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht.