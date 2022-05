Nach einem Brand in Windeck östlich von Bonn haben Ermittler unter Leitung des Staatsschutzes den Fall wegen eines möglichen rassistischen Motivs übernommen. Mehrere Anrufer hätten in der Nacht zum Sonntag der Polizei den Brand eines unbewohnten Gebäudeanbaus sowie eines Schuppens auf benachbarten Grundstücken gemeldet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zeugen hätten drei Autos auf einer nahe gelegenen Straße beobachtet. Insassen sollen demnach beim Losfahren rassistische Parolen gerufen haben.