Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Köln-Deutz sucht die Polizei an diesem Mittwoch vier unbekannte Tatverdächtige mithilfe der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Das brutale Quartett soll am 26. März kurz vor Mitternacht einen 33-Jährigen auf dem Bahnhofsvorplatz ohne Vorwarnung mit Schlägen und Tritten attackiert und lebensgefährlich verletzt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichteten. Auch als das Opfer bewusstlos am Boden lag, hätten die Täter weiter auf den Kopf des Mannes eingetreten.

Bilder aus den Überwachungskameras sollen nun helfen, die geflüchteten Tatverdächtigen in der Live-Sendung zu identifizieren, kündigte eine Münchner Medienagentur am Dienstagabend an. "Das Opfer erlitt schwerste Kopfverletzungen, Schädel-Hirn-Trauma und mehrere Brüche im Gesicht", heißt es in der Mitteilung. "Er überlebte knapp, doch die körperlichen Folgen werden ihn ein Leben lang zeichnen."

