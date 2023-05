Starker Zulauf beim 20. Japan-Tag in Düsseldorf

Der 20. Japan-Tag hat in Düsseldorf am Samstag wieder große Menschenmengen mobilisiert. Es herrsche großer Andrang, die Veranstaltungen seien gut besucht, sagte eine Sprecherin des Japan-Tags. Eine Besucherzahl wollen die Veranstalter erst nach dem Höhepunkt, dem japanischen Großfeuerwerk am Samstagabend, nennen.

Im vergangenen Jahr waren nach Veranstalterangaben 600 000 Menschen an das Rheinufer in Düsseldorf zum Japan-Tag gekommen. Auch in diesem Jahr wurden wieder mehr als eine halbe Million Menschen erwartet.

Im Zentrum des Geschehens steht die Rheinuferpromenade mit Ständen, Bühnen und Aktionen. Den traditionellen Abschluss wird am späten Abend das Großfeuerwerk japanischer Feuerwerksmeister bilden. Es steht in diesem Jahr unter dem Motto "Die japanischen Jahreszeiten am Düsseldorfer Nachthimmel".

Mit dem traditionellen Anschlag eines Sakefasses war der Japan-Tag eröffnet worden. Besucherinnen und Besucher konnten sich bei strahlendem Sonnenschein an Ständen entlang der Rheinuferpromenade mit kulinarischen Köstlichkeiten eindecken und dabei ein buntes Programm auf mehreren Bühnen anschauen.

Veranstaltet wird der Japan-Tag von der Stadt Düsseldorf, dem Landesministerium für Wirtschaft, der Außenwirtschaftsförderungsgesellschaft des Landes und der japanischen Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf.

