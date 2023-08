Zeit kann objektiv gemessen, aber subjektiv sehr unterschiedlich erfahren werden. Das Museum Ludwig in Köln greift das auf und stellt in einer anspruchsvollen Schau unterschiedliche Verständnisse von Zeit aus.

Alle zwei Jahre zeigt das Museum Ludwig in Köln Gegenwartskunst aus seiner Sammlung in einer neuen Präsentation. Dieses Mal wird der Blick auf verschiedene Verständnisse von Zeit gelenkt. Die Ausstellung "Über den Wert der Zeit" öffnet an diesem Donnerstag (10. August).

Mehrere der vertretenen Künstlerinnen und Künstler beschäftigen sich mit dem ursprünglich rein westlichen Konzept der gemessenen Zeit, das zur Organisation von Arbeitsabläufen immer weiter vervollkommnet wurde. In den Zentren der Textilindustrie wurden schon im Mittelalter Glockentürme errichtet, die die Zeit visuell über Zifferblätter, vor allem aber akustisch über Glockenschläge und Glockenspiele anzeigten. So entstanden nach und nach die modernen Tick-Tack-Städte die vom unversöhnlichen Regiment der Zeitmesser beherrscht wurden.

Diese Verbindung zwischen Zeit und Arbeit illustriert Kuratorin Barbara Engelbach unter anderem mit einer großen Installation von Oskar Murillo. Sie besteht aus lebensgroßen Pappmaché-Figuren, die in Arbeitskleidung in einem Halbrund sitzen. Diese "effigies" - figürliche Stellvertreter lebender Menschen - sind Freunden und Freundinnen Murillos aus dessen Geburtsstadt La Paila in Kolumbien nachgebildet. Viele von ihnen arbeiteten wie seine Eltern unter prekären Bedingungen in einer örtlichen Süßwarenfabrik.

Die Ausstellung zieht eine Parallele zu den Arbeitsbedingungen der "Gastarbeiter" im Nachkriegsdeutschland. Die Fotografin Asimina Paradissa kam 1966 aus Griechenland nach Westdeutschland und verrichtete dort Fließbandarbeit in Fabriken: "Es gab einen Kontrolleur, der stand mit dem Zeitmesser nebenan und hat geguckt, wie lange wir brauchen. Wenn er dabei stand, hattest du Angst und hast noch schneller gearbeitet." Paradissa war einerseits Gefangene dieses Prozesses, aber andererseits als Fotografin auch reflektierende Beobachterin.

Zeit kann sich verdichten und dehnen. Wenn man im Krankenhaus liegt und sich langweilt, ziehen sich die Stunden schier endlos. Die US-Künstlerin Carolyn Lazard hat das in der Skulptur "Extended Stay" (Verlängerter Aufenthalt) zum Ausdruck gebracht: Das Werk besteht lediglich aus einer Gelenkarmbefestigung, an deren Ende ein Monitor angebracht ist. Dort werden in Endlosschleife Fernsehprogramme gezeigt.

Heiterer ist ein Werk des amerikanischen Pop-Art-Künstlers Robert Rauschenberg (1925-2008) von 1968. Um es zu sehen, muss der Betrachter klatschen oder rufen. Dadurch werden Ansichten von Stühlen hinter einer Plexiglasscheibe sichtbar. "Die ganze Dimension des Kunstwerks kann man nur wahrnehmen, wenn man bereit ist, Teil davon zu werden", sagt Kuratorin Engelbach. Sie glaubt, dass dies auch etwas mit dem Zeitgeist am Ende der 60er Jahre zu tun hat, als Live-Übertragungen im Fernsehen - etwa von der ersten Mondlandung - ein Gefühl der Gleichzeitigkeit vermittelten.

