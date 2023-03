Die Zahl der wegen Gewalt an Kindern rechtskräftig verurteilten Straftäter ist im Jahr 2021 in Nordrhein-Westfalen stark angestiegen. Wie das Landesamt für Statistik (IT.NRW) am Dienstag anlässlich des Tages der Kriminalitätsopfer (22. März) mitteilte, wurden 2021 insgesamt 557 Personen wegen Gewalt an Kindern unter 14 Jahren verurteilt. Das sei ein Fünftel (21,2 Prozent) mehr im Vergleich zu 2020, als es zu 460 Verurteilungen kam.