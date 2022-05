Die nordrhein-westfälischen Jusos erheben nach der Landtagswahlniederlage der SPD keine Rücktrittsforderungen an den SPD-Vorsitzenden Thomas Kutschaty. «Was uns nicht hilft, ist jetzt ein Hauen und Stechen und vor allem ein Chaos an der Spitze der SPD», sagte der Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation, Konstantin Achinger, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Parteispitze müsse aber deutlich machen, wie sich die Sozialdemokraten in den nächsten Jahren inhaltlich, strategisch und personell entwickeln könnten. «Wir erheben keine Rücktrittsforderungen, aber wir erwarten eine konsequente Aufarbeitung dieses Wahlergebnisses.»