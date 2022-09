Die Einwohnerzahl Nordrhein-Westfalens ist angestiegen. In dem bevölkerungsreichsten Bundesland lebten Ende Juni rund 18,08 Millionen Menschen und damit 0,15 Millionen mehr als zum Jahresbeginn (plus 0,9 Prozent), wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Montag mitteilte. Damit lag die Einwohnerzahl erstmals seit dem Jahr 2006 wieder über 18 Millionen. Die größte Stadt in NRW ist Köln mit 1,08 Millionen Einwohnern, gefolgt von Düsseldorf (0,63 Millionen), Dortmund (0,59) und Essen (0,58).