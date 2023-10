Wegen gewerbsmäßiger Bandenhehlerei mit teuren gestohlenen Fahrrädern stehen seit Mittwoch in Aachen vier Männer vor Gericht. Sie sollen etliche Räder im Gesamtwert von insgesamt mehr als 70.000 Euro weiterverkauft haben. In der am Mittwoch verlesenen Anklage werden ihnen 22 Taten zwischen August 2020 und April 2023 vorgeworfen. Die Angeklagten sind zwischen 32 und 51 Jahre alt. Bis auf einen saßen alle zeitweise in Untersuchungshaft oder sind noch inhaftiert.