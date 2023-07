Das Kölner Landgericht hat zwei Männer zu Haftstrafen verurteilt, die illegal Dopingmittel produziert und in die regionale Fitness- und Bodybuilderszene verkauft haben. "Der betriebene Dopinghandel hatte eine exorbitante Größe", stellte der Vorsitzende Richter am Donnerstag in der Urteilsbegründung fest. Die beiden wurden wegen gewerbsmäßigen Handels mit illegalen Dopingmitteln jeweils zu Freiheitsstrafen von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Außerdem wurde die Einziehung von Erträgen aus den Taten in Höhe von knapp 400.000 Euro angeordnet.