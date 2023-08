Ein Altenpfleger ist in Wuppertal vom Vorwurf freigesprochen worden, Heimbewohner bestohlen und betäubt zu haben. Das Gericht habe in der Aussage des Hauptbelastungszeugen mehrere Unstimmigkeiten festgestellt, sagte ein Sprecher des Landgerichts am Dienstag. Deshalb habe es nach dem Grundsatz "in dubio pro reo" - im Zweifel für den Angeklagten - entschieden.