In einer Produktionsanlage im Chemiepark Marl (Kreis Recklinghausen) ist am frühen Samstagmorgen eine Dampfleitung abgerissen. Das laute, zischende Geräusch, das dabei entstand, habe Anwohner in der Nachbarschaft aufgeschreckt, hieß es. Die Anlage wurde nach Angaben eines Sprechers von Evonik Industries sofort heruntergefahren und der Dampfdruck über rund zwei Stunden langsam abgelassen. Menschen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Der Chemiepark Marl ist ein Standort für Spezialchemie.