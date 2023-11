Nach einem Drohanruf an einer Schule in Dorsten im Ruhrgebiet hat die Polizei keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage gefunden. Spezialkräfte der Polizei hatten das Gebäude am Mittwoch durchsucht. Die Ermittlungen hätten zu einer 14-jährigen Schülerin geführt, teilte die Polizei am Abend in Münster mit. Sie sei vorläufig festgenommen worden.

Nach einem Drohanruf an einer Schule in Dorsten im Ruhrgebiet hat die Polizei keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage gefunden. Spezialkräfte der Polizei hatten das Gebäude am Mittwoch durchsucht. Die Ermittlungen hätten zu einer 14-jährigen Schülerin geführt, teilte die Polizei am Abend in Münster mit. Sie sei vorläufig festgenommen worden.

In dem Telefonat hatte eine "vom Klang her computergenerierte Stimme" angekündigt, an der Schule Personen verletzen zu wollen. Nach dem Anruf habe es zudem Hinweise auf eine vermummte Person auf dem Schulhof gegeben, teilte die Polizei mit.

Die Beamten rückten zur Durchsuchung aus, währenddessen wurde eine Betreuungsstelle in einer Turnhalle für 600 Schülerinnen und Schüler sowie 40 Lehrkräfte eingerichtet.

Zwischenzeitlich habe aus der Schule heraus auch ein Video kursiert, in dem ein Schüler mit einem Messer zu sehen gewesen sei. Zwei mutmaßlich daran beteiligte Schüler wurden nach Angaben der Polizei vorläufig festgenommen. In Verbindung mit dem Drohanruf stünden sie aber wohl nicht, teilte die Polizei am Abend mit.

