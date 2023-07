Ein 59-jähriger Motorradfahrer ist in Ibbenbüren mit einem Pkw frontal zusammengestoßen und schwer verletzt worden. An einer Kreuzung übersah der entgegenkommende, nach links abbiegende Autofahrer das Motorrad am Freitag, wie die Polizei mitteilte. Mit schwersten Verletzungen sei mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Autofahrer sei leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Hierzu ist ein spezielles Unfallaufnahmeteam im Einsatz.