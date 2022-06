Wenige Tage nach dem Tod einer 59 Jahre alten Frau in Lünen durch Messerstiche ist ein dringend Tatverdächtiger ermittelt worden. Der 34 Jahre alte Mann aus Lünen wurde am Dienstag vorläufig festgenommen, einen Tag später wurde der Haftbefehl gegen ihn erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag berichteten. Der Verdacht gegen den 34-Jährigen habe sich im Rahmen der Ermittlungen erhärtet, erklärten die Ermittler. Weitere Angaben machten sie zunächst nicht. Der 29-jähirge Sohn hatte die Leiche seiner Mutter am Montag entdeckt, als er sie besuchen wollte.