Die nach starken Regenfällen abgesackte Eisenbahnbrücke über die Emscher soll so schnell wie möglich abgerissen werden. Daran werde gemeinsam mit Partnern gearbeitet, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn NRW am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. So gehe es etwa darum, einen Zugang zu bauen und Großgerät heranzuführen. "All das läuft jetzt unter Hochdruck", schilderte die Bahn-Sprecherin. Einen Zeitpunkt konnte sie noch nicht nennen. Auswirkungen auf den Personenverkehr gebe es nicht. Über die Eisenbahnbrücke führe eine eingleisige Güterzugstrecke.

Wie das nordrhein-westfälische Umwelt- und Verkehrsministerium mitgeteilt hatte, ist zu befürchten, dass die Brücke komplett in die Emscher abrutscht. Die Emschergenossenschaft verwies darauf, dass mit Hilfe von leistungsstarken Pumpen ein Aufstauen des Wassers im Einsturzfall verhindert werden könne. Nach heftigen Unwettern hatte es am Unterlauf der Emscher in der vergangenen Woche große Probleme mit dem Hochwasserschutz gegeben. Die stark beschädigte Bahnbrücke überquert in dem vom Hochwasser betroffenen Bereich die Emscher.