In Rommerskirchen im Rhein-Kreis Neuss hat sich am Freitagabend auf der Landstraße 69 ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 67 Jahre alter Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann war demnach auf der L 69 in Richtung Gohr unterwegs, als er bei einem Überholmanöver in den Gegenverkehr geriet und gegen einen Pkw prallte. Trotz notärztlicher Versorgung erlag er seinen Verletzungen, hieß es. Die vier Insassen des Autos blieben laut den Angaben der Polizei unverletzt. L 69 war im Bereich des Unfallortes für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.