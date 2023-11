Die Benennung der wichtigsten Probleme durch die Wahlberechtigten hat sich in Nordrhein-Westfalen binnen eines Jahres laut einer Umfrage deutlich verschoben: Während im Herbst 2022 die Energiepolitik als wichtigstes Problem wahrgenommen wurde, ist es aktuell die Zuwanderung. Für 41 Prozent der Befragten in NRW steht das Thema an erster Stelle, wie das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap im Auftrag des WDR-Magazins "Westpol" in einer am Sonntag veröffentlichten repräsentativen Umfrage ermittelt hat.