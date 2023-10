Ende vergangener Woche sorgte eine neue Studie für Aufsehen, die unter anderem beim Lesen ein schlechtes Licht auf Schüler aus NRW wirft. Über die Ergebnisse soll rasch im Landtag diskutiert werden.

Das schlechte Abschneiden von Neuntklässlern aus NRW bei einer neuen Bildungsstudie soll noch diese Woche Thema im Landtag werden: Die SPD-Fraktion beantragt nach dpa-Informationen eine sogenannte Aktuelle Viertelstunde im Schulausschuss, der am Mittwoch zusammenkommt. Die Opposition will unter anderem wissen, welche Schlüsse die Landesregierung aus dem "IQB-Bildungstrend 2022" zieht.

Laut der Studie schneiden Neuntklässler in Nordrhein-Westfalen beim Lesen, Zuhören und Schreiben schwächer ab als der Bundesschnitt. Schulministerin Dorothee Feller (CDU) hatte am Freitag nach Bekanntwerden der Studie gesagt: "Wenn ein Teil unserer Schülerinnen und Schüler am Ende der 9. Klasse nicht richtig lesen, schreiben und zuhören kann, dann ist das ein riesengroßes Problem." Die Herausforderungen seien komplex, mehrere Fördermaßnahmen habe das Land bereits ergriffen.

"Die Handlungspakete von Frau Feller sind nicht mehr als Klein-klein, während sich die Situation weiter verschärft", sagte die schulpolitische Sprecherin der SPD, Dilek Engin, der Deutschen Presse-Agentur. Engin forderte einen Bildungspakt für Nordrhein-Westfalen. Unter anderem brauche man kleinere Lerngruppen, eine neue Finanzierung des Bildungssystems und eine Neuausrichtung von Lehrplänen.