Die schwarz-grüne NRW-Landesregierung hat ein umfangreiches Klimaschutzpaket in einem Volumen von rund zwei Milliarden Euro vorgelegt. Damit will die Koalition ihrem Ziel näherkommen, Nordrhein-Westfalen zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas zu machen. Mit fast 70 Maßnahmen wolle die Landesregierung die Energiewende und den Weg zur Unabhängigkeit von fossilen Energien vorantreiben, sagte Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur (Grüne) am Mittwoch in einer Unterrichtung im Landtag.