Die Oppositionsfraktionen von SPD und FDP wollen gegen den aktuellen Haushalt der Landesregierung vor dem Verfassungsgerichtshof in Münster Klage einreichen. Eine entsprechende Klageschrift wurde nach dpa-Informationen vom Bielefelder Rechtswissenschaftler Simon Kempny vorbereitet.

Der Professor hatte im vergangenen Jahr als Sachverständiger im Landtag bereits gewarnt, dass 5 Milliarden Euro neue Schulden - deklariert als Sondervermögen - verfassungswidrig sein könnten. Ende Dezember wurde der Haushalt 2023 mit den Stimmen der schwarz-grünen Koalition dennoch verabschiedet, samt dem sogenannten Sondervermögen "Krisenbewältigung", das unter anderem die Folgen der Energiekrise abfedern soll.

SPD und FDP hatten immer wieder verfassungsrechtliche Zweifel an dem Sondervermögen geltend gemacht. Am Montag soll die Klage nach dpa-Informationen bei einer Pressekonferenz der beiden Fraktionen vorgestellt werden. Beim Verfassungsgerichtshof war sie am Freitag laut einem Sprecher noch nicht eingegangen.