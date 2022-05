Kurz vor der Landtagswahl am Sonntag in Nordrhein-Westfalen liegt die CDU dem ZDF-«Politbarometer» zufolge weiterhin mit einem knappen Vorsprung vor der SPD. Wenn jetzt bereits gewählt würde, käme die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst auf 32 Prozent - zwei Punkte mehr als in der Vorwoche. Die SPD konnte um einen Punkt auf 29 Prozent zulegen.