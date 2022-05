Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat den Wahlsieg der Christdemokraten in Schleswig-Holstein als Rückenwind für seine Landespartei gewertet. Das Ergebnis in Kiel zeige, dass die Volkspartei CDU «voll da» sei und dass gute Regierungsarbeit honoriert werde, schrieb Wüst am Sonntagabend auf Facebook. «Beides sind gute Signale auch für uns in Nordrhein-Westfalen.» Die CDU in Schleswig-Holstein konnte bei dem Urnengang am Sonntag stark zulegen, die oppositionelle SPD sackte hingegen ab. Am kommenden Sonntag wird in NRW gewählt, Umfragen zufolge gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD.