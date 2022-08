Trotz des überdurchschnittlich heißen und trockenen Sommers haben die Bauern in Nordrhein-Westfalen in diesem Jahr eine gute Getreideernte einfahren. Bei der Weizenernte sei sogar der höchste Ertrag seit 2016 eingebracht worden, sagte die nordrhein-westfälische Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) am Montag bei der Präsentation der vorläufigen Erntebilanz 2022. Sorgen machen den Landwirten allerdings die Kulturen, die erst im Herbst geerntet werden wie Kartoffel, Mais und Zuckerrüben.