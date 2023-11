Weil sie Salmonellen enthalten können, werden bei Aldi Süd aktuell drei Snacks mit Pistazienkernen zurückgerufen. Betroffen sind verschiedene Chargen des Pistazienkerne-Beerenmix, der gerösteten und ungesalzenen Pistazienkerne sowie der gerösteten und gesalzenen Pistazienkerne der Marke Farmer. Das teilten das Portal produktwarnung.eu und die Unternehmensgruppe Aldi Süd mit.

Demnach seien Artikel der im August gelieferten Chargen positiv auf Salmonellen getestet worden. Vom Verzehr der fraglichen Kerne mit Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen dem 17. und 19. Mai 2024 werde dringend abgeraten. Verbraucherinnen und Verbraucher können die Pistazien auch ohne Kassenzettel zurückgeben und bekommen dann ihr Geld zurück.

Dem Discounter zufolge wurden die betroffenen Produkte in den Filialen der Regionalgesellschaften Langenfeld, Dormagen, Rheinberg und Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen und Ebersberg und Adelsdorf in Bayern vertrieben.

Salmonellen sind Bakterien. Der Verzehr von mit Salmonellen belasteten Lebensmitteln kann Durchfall, Bauchschmerzen sowie Erbrechen und Fieber auslösen.

Produktwarnung Mitteilung Aldi Süd