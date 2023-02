Olympiasiegerin und Weltmeisterin Malaika Mihambo hat ihre Siegesserie bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Dortmund ausgebaut. Mit einer Weite von 6,66 Metern gewann die 29-Jährige von der LG Kurpfalz am Sonntag ihren sechsten Titel seit 2018 unter dem Dach. Zweite wurde Maryse Luzolo vom Königsteiner LV mit 6,49 Metern. Auf den dritten Rang kam Mikaelle Assani aus Baden-Baden mit 6,41 Metern. Einen Tag zuvor war Mihambo bereits über 60 Meter an den Start gegangen und wurde in 7,37 Sekunden unter 35 Teilnehmerinnen immerhin Fünfte.