Mohamed Mohumed von der LG Olympia Dortmund ist bei einem Leichtathletik-Meeting im amerikanischen San Juan Capistrano die zweitschnellste deutsche Zeit über 5000 Meter gelaufen. In 13:03,18 Minuten kam der 23 Jahre alte Langstreckenläufer am Freitag (Ortszeit) hinter dem norwegischen 1500-Meter-Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen (13:02,03 Minuten) ins Ziel. Bisher war nur der deutsche Rekordhalter und Olympiasieger Dieter Baumann (12:54,70) schneller.

«Ich bin ziemlich überwältigt», sagte Trainer Pierre Ayadi dem Online-Portal leichtathletik.de. Mohumed hatte sich zuvor vier Wochen in Flagstaff/Arizona auf die Saison vorbereitet. Der in Mönchengladbach geborene Sohn somalischer Eltern hat die Norm für die Weltmeisterschaften Mitte Juli in Eugene/USA um zehn Sekunden unterboten und seine persönliche Bestmarke um fast 14 Sekunden gesteigert.

Auch Hanna Klein unterbot im kalifornischen San Juan Capistrano die WM-Norm. Die Tübingerin lief die 5000 Meter in 15:06,81 Minuten und wurde Vierte. Den Sieg sicherte sich Natosha Rogers (USA/15:05,22)