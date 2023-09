Prinz Harry hat am Samstagabend die Athletinnen und Athleten der Invictus Games in Düsseldorf willkommen geheißen. "Guten Abend zusammen und herzlich willkommen zu den Invictus Games 2023 hier in Düsseldorf", sagte der 38-Jährige auf Deutsch und fügte hinzu: "Ich bin ein Düsseldorfer."