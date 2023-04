Mit den Worten "Ja, ich will" und "Ich würde dich wieder und wieder heiraten" auf Englisch hat Sarah Engels Fotos von sich und ihrem Mann Julian bei Instagram kommentiert. Die aus der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" ("DSDS") bekannte Sängerin versah den Post mit einem Braut- und Bräutigam-Emoji und den Hashtags "fürimmer" und "bali". Auf den Bildern posiert das Paar vor einer Statue und an einem Pool. Die 30-jährige Kölnerin Engels trägt ein weißes Kleid, auch ihr Mann (29) ist in Weiß gekleidet.