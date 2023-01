Auch lange nach dem Ende ihrer Karriere schwärmt Ex-Eiskunstläuferin und Schauspielerin Tanja Szewzcenko noch immer für das Eislaufen. "Es ist ein bisschen so wie Fliegen, man gleitet über das Eis", sagte die 45-Jährige am Sonntag dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel bei Frankfurt. Die gebürtige Dortmunderin wusste schon früh, was sie werden wollte: "Eiskunstläuferin oder Schauspielerin". Das habe aber auch Opfer gebracht. Heute lebt die dreifache Mutter mit ihrer Familie in Köln und blickt dankbar zurück: "Wir fühlen uns angekommen."