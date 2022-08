Krisenclub Bayer Leverkusen hat den nächsten Verletzten zu beklagen. Die in der Fußball-Bundesliga noch sieglosen und im DFB-Pokal ausgeschiedenen Rheinländer müssen nun auch längere Zeit auf Karim Bellarabi verzichten. Beim Angreifer wurde ein Außenmeniskus-Riss im linken Knie diagnostiziert. Das teilte Bayer am Montag nach einer MRT-Untersuchung Bellarabis mit. Der 32-Jährige hatte am Samstag bereits beim 1:2 gegen den FC Augsburg gefehlt.