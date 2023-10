Unbekannte haben eine israelische Flagge abgerissen, die in Leverkusen wegen der Hamas-Angriffe auf den jüdischen Staat auf Halbmast hing. Einige hundert Meter entfernt von dem Mast fand eine Passantin am Mittwochnachmittag eine Flagge, an der Brandspuren waren, wie die Polizei in Köln mitteilte. Sehr wahrscheinlich war es die fehlende Flagge.