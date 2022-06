Eine ehemalige Intensiv-Patientin des Klinikums Leverkusen hat sich die Namen zweier Ärzte auf den Unterarm tätowieren lassen. Die beiden Mediziner hätten die 35-Jährige nach einem schweren Unfall wochenlang betreut und in aufwendigen Operationen behandelt, berichtete das Klinikum am Montag in Leverkusen. Die Frau war im April 2021 von einem Lastwagen überrollt und mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.