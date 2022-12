Zwei tote Personen sind am Montagabend aus einem brennenden Einfamilienhaus in Augustdorf im Kreis Lippe geborgen worden. Die Einsatzkräfte waren gegen 18.00 Uhr alarmiert worden, wie die Polizei mitteilte. Am frühen Abend war das Feuer bereits gelöscht. Weitere Details, etwa zur Brandursache, zum Schaden und zu Alter und Geschlecht der Toten waren zunächst nicht bekannt.