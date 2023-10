Nach einem tödlichen Streit in einer Unterkunft für Wohnungslose in Lippstadt ist ein anfangs ins Visier der Ermittler geratener 27-Jähriger aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Laut gemeinsamer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Bielefelder Polizei wurde eine 35-jährige Tatverdächtige festgenommen.

Ende August war ein 34-Jähriger bei einem Streit in der Unterkunft in Lippstadt westlich von Paderborn durch Stiche tödlich verletzt worden. Der jetzt aus der U-Haft entlassene 27-Jährige war nach kurzer Flucht in Bottrop im Ruhrgebiet gefasst worden. Bei den Ermittlungen hatte sich herausgestellt, dass Zeugen widersprüchliche und teilweise falsche Angaben zu ihm gemacht hatten. Sein Haftbefehl wurde am 5. September aufgehoben. Jetzt steht eine 35-jährige Frau aus der Obdachlosenszene unter dringendem Tatverdacht. Nach Angaben einer Sprecherin der Bielefelder Polizei ist noch unklar, wie es zu dem Streit gekommen war.

Die Tatverdächtige ist wegen mehrerer Gewaltdelikte bei der Polizei bekannt. Sie wurde laut Mitteilung am 28. September festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Polizeimitteilung vom 31. August 2023