Mit einer Lesung des Bestsellerautors Ferdinand von Schirach hat am Mittwochabend in Köln die Lit.Cologne Spezial begonnen. Das Literaturfestival stellt Buch-Highlights des Herbstes vor. Neben der Präsentation von herausragenden literarischen Titeln haben die Veranstalter in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf Sachthemen und Diskussionen der Gegenwart gelegt.