Mit einem Großaufgebot kontrolliert die Polizei zum Start der Woche das seit Samstag geltende Durchfahrtsverbot für Lastwagen in Lüdenscheid. Rund um die Uhr werden seit Montag an sieben Kontrollstellen schwere Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gestoppt, wie die Polizei zum Auftakt am Morgen mitteilte. Bei den Kontrollen sind demnach 200 Beamte aus ganz NRW im Einsatz.