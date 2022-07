Chaos in Köln/Bonn: Am Mittwoch Streik am Airport Düsseldorf

Kaum hat sich die Lage am Flughafen Köln/Bonn beruhigt, zieht neuer Ärger für Fluggäste auf: Verdi hat für Mittwoch einen Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals angekündigt. In Düsseldorf drohen deshalb gravierende Beeinträchtigungen, in Köln/Bonn eher nicht.

Nach den chaotischen Zuständen am Wochenende am Flughafen Köln/Bonn droht den Flugreisenden in Nordrhein-Westfalen neuer Ärger: Der Flughafen Düsseldorf rechnet wegen eines ganztägigen Warnstreiks des Lufthansa-Bodenpersonals am kommenden Mittwoch mit gravierenden Beeinträchtigungen des Flugbetriebs.