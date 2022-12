Im Sommer und Herbst begann der Flug in den Urlaub für viele Reisende an NRW-Airports mit Frust: Die Wartezeiten am Sicherheitscheck waren oft sehr lang. Jetzt in den Weihnachtsferien soll es besser werden.

Die für die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen zuständige Bundespolizei ist zuversichtlich, dass es in den Weihnachtsferien nicht erneut zu übermäßig langen Warteschlangen in NRW kommen wird. "Die Dienstleister haben uns fest zugesagt, dass das Personal, das aufgrund der Reisenden-Prognosen zur Verfügung stehen muss, auch zur Verfügung steht", sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Trotzdem könne es an den Haupt-Reisetagen längere Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen geben. Die Flughafen-Betreiber rechnen an diesem Freitag mit dem größten Ansturm in den Weihnachtsferien - es werden aber deutlich weniger Reisende erwartet als in den Sommer- oder Herbstferien.

In den Sommer- und den Herbstferien hatten sich in Düsseldorf und Köln/Bonn teilweise mehrere hundert Meter lange Warteschlagen vor den Sicherheitskontrollen gebildet. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert, dass viel zu wenig Sicherheitspersonal zur Verfügung stehe. Verantwortlich für die Sicherheitskontrollen ist die Bundespolizei, die dafür private Dienstleister einsetzt.

"Wir pochen darauf, dass die Unternehmen ihre vertraglichen Verpflichtungen einhalten", betonte der Sprecher der Bundespolizei. Trotzdem riet er Fluggästen, gerade an den Hauptreisetagen zwei Stunden vor Abflug an der Sicherheitskontrolle zu sein. Das Handgepäck sollte so klein wie möglich sein. "Nehmen Sie nur mit, was zwingend während des Flugs an Bord gebraucht wird", appellierte er. Flüssigkeiten sollten nicht im Handgepäck sein, Jackentaschen sollten schon vor dem Sicherheits-Check geleert werden. "Das sind alles Kleinigkeiten, die aber in der Summe die Kontrollen kürzer oder länger gestalten können."

