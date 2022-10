Beim Absturz eines Kleinflugzeuges im Odenwaldkreis am Montagnachmittag ist der Pilot ums Leben gekommen. Der aus Nordrhein-Westfallen stammende 66-jährige Mann sei in einem Wald bei Michelstadt von den Rettungskräften tot aus dem Flieger geborgen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Darmstadt am Dienstag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er allein in dem Kleinflugzeug gesessen.

Mit sechs Fallschirmspringern an Bord seiner Cessna war er zuvor am Flugplatz in Vielbrunn gestartet. Nachdem sie aus dem Leichtflugzeug gesprungen waren, könnte es nach Angaben der Behörden zu einer technischen Störung am Flugzeug gekommen sein, woraufhin dieses im Wald zwischen den Ortsteilen Eulbach und Vielbrunn abstürzte.

Die Bergungsarbeiten dauerten bis zum Montagabend. In die Ermittlungen ist auch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung eingebunden.

