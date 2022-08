Drei Jugendliche haben in Iserlohn mehrere Molotow-Cocktails auf die Straße und in nahe gelegene Maisfelder geworfen. Die 14-Jährigen seien dabei beobachtet worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Flammen hätten in den ausgetrockneten Feldern glücklicherweise nicht zu Bränden geführt. Die alarmierte Polizei traf vor Ort auf die drei 14-Jährigen. Die Jugendlichen wurden zur Polizeiwache mitgenommen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt gegen das Trio wegen vorsätzlicher Brandstiftung.