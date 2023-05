Ein 24-Jähriger ist in Lüdenscheid (Märkischer Kreis) an einer Schussverletzung gestorben. Zwei 15 und 18 Jahre alte Tatverdächtige seien am Montag festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei Märkischer Kreis. Der junge Mann sei zunächst lebensbedrohlich verletzt gewesen und dann später im Krankenhaus gestorben, hieß es in einer Mitteilung. Zeugen hatten laut Polizei am Montagnachmittag den Notruf alarmiert und eine verletzte Person in einer Fußgänger-Unterführung gemeldet.