Bei einem Zimmerbrand in einer Klinik in Hemer (Märkischer Kreis) sind fünf Menschen schwer und 23 Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war in der Nacht zum Freitag aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer in einem Patientenzimmer ausgebrochen. Das Krankenhauspersonal habe schnell mit der Evakuierung der Räume begonnen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Gebäudeteil, in dem das Feuer ausbrach, sei nicht mehr nutzbar, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen.