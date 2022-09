Drei junge Männer haben sich am Mittwochabend mit einem Auto bei Iserlohn (Märkischer Kreis) überschlagen und dabei schwere Verletzungen erlitten. Der 19 Jahre alte Fahrer und seine beiden 14 sowie 17 Jahre alten Mitfahrer hätten sich aus dem Wagen noch selbst befreien können, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mit. Sie wurden jedoch schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Mann habe mutmaßlich die Kontrolle über das Auto verloren, weil er auf der Straße einem Tier ausgewichen sei, sagte der Sprecher.