Eine Frau ist in Lüdenscheid durch Stiche schwer verletzt worden. Polizisten nahmen kurze Zeit später in der Nähe des Tatortes den getrennt lebenden 48-jährigen Ehemann der Frau fest. Er steht der Polizei zufolge im Verdacht, auf seine Frau eingestochen zu haben. Die 40-Jährige sei gegen 12.15 Uhr aus einem Haus gekommen, habe einen Autofahrer gestoppt und um Hilfe gebeten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau wurde anschließend von Ersthelfern versorgt. Laut Polizeiangaben ist Lebensgefahr bei ihr nicht ausgeschlossen. Nun ermittelt eine Mordkommission.