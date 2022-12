Ein gestürzter Fußgänger ist von einem Auto überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 29-Jährige sei am Mittwochnachmittag in Iserlohn zunächst von einem abbiegenden Auto angefahren worden, als er eine Straße überquerte, teilte die Polizei mit. Er sei gestürzt und von einem anderen Wagen überfahren worden. Der Mann befinde sich in akuter Lebensgefahr und sei mit dem Rettungshubschrauber in eine Dortmunder Klinik geflogen worden.